В Греции на журналиста в прямом эфире напала свинья (видео)

27 ноября 2019 г. 16:30
Источник: УНИАН
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В Греции на журналиста во время работы в прямом эфире напала свинья, сорвав прямое включение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина как раз пытался рассказать о наводнении в небольшом городке Кинета, когда его атаковал огромный пятнистый хряк.

Животное, видимо, убежало из соседней фермы.

Журналист несколько раз пытался начать разговор со студией, но  тут же отвлекался, убегая от преследующего его животного.

Свинья нападала на несчастного репортера, пытаясь укусить его за ногу.

В результате прямое включение журналисту пришлось прекратить и искать более безопасное место.

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