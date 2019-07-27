 

В Грузии начались военные учения с участием более 14 стран

27 июля 2019 г. 11:06
Источник: Левый берег
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Многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух 2019") с участием более 3 тысяч военнослужащих 14 стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса начались в Грузии в субботу, 27 июля, и продлятся до 9 августа.

Участие в Agile Spirit примут, в частности, и украинские военнослужащие.

Agile Spirit пройдут в Грузии в девятый раз, в нынешнем году они состоятся параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).

"Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепление безопасности в регионе Черного моря", – говорится в сообщении грузинского Минобороны.

По словам министра обороны Грузии Левана Изория, учения Agile Spirit 2019 станут еще одним шагом в укреплении главного для грузинского правительства принципа "больше НАТО в Грузии".

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Они планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.

Для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику.

Напомним, в июне в Польше прошли крупнейшие в этом году военные учения. В маневрах Dragon-19 приняли участие 18 тысяч солдат.

 

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