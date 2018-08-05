В Грузии выявили граждан, которые никогда не слышали про интернет – опрос

В Грузии часть населения никогда не слышала про интернет.

Об этом свидетельствуют опубликованные Национальным демократическим институтом США (NDI) результаты проведенного в Грузии опроса.

Согласно результатам опроса, ежедневно используют интернет 54% опрошенных, 10% заявили, что используют интернет хотя бы раз в неделю, а 1% - раз в месяц.

По информации NDI, 5% опрошенных заявили, что используют интернет реже, чем раз в месяц, а 28%, что никогда не пользуются интернетом.

Между тем, 1% опрошенных заявляют, что не знают, что такое интернет.

Опрос проводился в период с 23 июня по 8 июля 2018 года.

Всего было опрошено 2409 человек.

Погрешность, как считают в NDI, может составлять около 1,9%.