В Харьков вернулся Максим Мусеев, который два года скрывался от следствия: как суд снял с депутата обвинения в госизмене

Это фактически одно из первых публично появлений Максима Мусеева после двух лет укрывательств от правоохранителей - депутат вместе с другими коллегами принимает решение о внесении изменений в регламент, которые позволят провести сессию горсовета без участия новоизбранного мэра.

Тот факт, что эти изменению не соотносятся с украинским законодательством, депутата не смущает: у него свои счеты с отечественными законами. Осенью 2018-го Мусееву было объявлено подозрение в госизмене, а сам он стал беглецом.

Представители спецслужб заявили, что еще в 2015-м году во время пребывания Мусеева в Крыму, он согласился работать на спецслужбы противника и получил российский паспорт, который вскоре поменял на другой, уже с московской пропиской, и личный налоговый код гражданина РФ. Эти документы были обнародованы в СМИ, а сами представители СБУ подробно рассказывали о контактах чиновника.

Виктор Кононенко, зам. председателя СБУ (октябрь 2018)

Зустрічі з кураторами здійснювались як на территорії РФ, незважаючи на те, що вказана особа мала допуск до Держтаємниці, так й на территории третіх стран. Їм активно використовувались оспосередковані канали зв"язку, а самє: електронна пошта та видані мобільні телефони зі спеціальними мобільними додатками. З ініціативи чиновника було створено альтернативні организации ветеранів АТО, які замість допомоги ветеранам займались здирництвом та збором информации, яка мала носити військовий и мобілізаційний характер. Так Їм удалось зібрати списки учасников АТО, які були передані Замовнику їм - російській стороні.

Так как на момент объявления подозрения Мусеева не было в стране, его арестовали. А со временем депутату через юристов в судах удалось добиться решения о незаконности вручения подозрения. Правоохранительные органы упорства в расследовании не проявляли, и с решениями судов согласились. Что позволило Мусееву не только вернуться в страну, но и вернуться к работе в местном самоуправлении.

Говорит, в истории с правоохранителями появилась точка, и требовать компенсации за преследование он не намерен.

Максим Мусеев, депутат горсовета

Я думаю, на сегодняшний день такой необходимости никакой нет, правоохранительные органы компетентно разобрались во всех вопросах, и суды разных инстанций вынесли свой вердикт, я абсолютно не виновен, доказательств моей вины нет и не могло быть.

В декабре 2018-го Мусеев был освобожден от должности главы администрации Холодногорский района, за время его отсутствия коллеги по фракции вопрос о лишении его мандата не поставили, поэтому сегодня, когда старый состав горсовета еще не потерял своих полномочий, Максим Мусеев снова выступает в роли депутата.

Максим Мусеев, депутат горсовета

Я живу и работаю гражданином Украины и жителем города Харькова, на сегодняшний день я исполняю обязанности депутата городского совета, член регламентной комиссии.

Правда, из-за своего отсутствия в стране, говорит Мусеев, он не участвовал в гонках и не получил нового мандата. Но опять исчезать с публичного пространства он не намерен и обещает работать. Конечно, на благо Харькова и всех харьковчан.