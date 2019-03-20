В Харьков заходит мировой бренд общепита

На данный момент в Харькове из глобальных сетей присутствует только McDonald's, а пиццерии и доставки пиццы представлены в основном локальными компаниями.

В феврале 2019 года в украинских СМИ впервые появилась информация о том, что американская сеть пиццерий планирует открыть свои рестораны в Харькове и Днепре. Заведения этого бренда уже давно работают в Киеве, а с недавних пор — в Одессе и Львове. Всего в Украине открыто уже 43 ресторана Domino's. И сейчас кампания находится в процессе поиска региональных партнеров в Харькове и Днепре.

Чем знаменит Domino's?

Это — мировой лидер по продажам пиццы. Компания основана в США и работает в формате quick&casual. Сейчас открыто 16 000 ресторанов в 90 странах. При этом, большинство своих пиццерий компания открывает в партнерстве с локальными предпринимателями. От которых требуется жесткое соответствие стандартам качества Domino's.

К 2025 году у Domino’s будет 25 000 ресторанов. Сейчас три четверти их ресторанов находится за пределами США, в том числе 43 в Украине.

Domino’s — это технологическая компания. Более 65% заказов к ним поступает из смартфонов, и Украина тут не исключение. Фактически сайт и приложение Domino’s для заказа пиццы — основной канал получения прибыли.

Пицца Domino’s “снимается в кино”. Ее заказывают и едят герои голливудских фильмов “Черепашки-ниндзя”, “Ой, мамочки”, “Экстракт” и сериала “Кремниевая долина”.

В операционных процессах Domino’s используется единые мировые стандарты качества и пищевой безопасности, а Институт потребительских экспертиз определил пиццу Domino’s, как самую сырную в Украине.

Что в Харькове?

Во многом будущее открытие Domino's в Харькове станет мерилом для наших местных ресторанов и доставок. Ведь вместе с ними в город придет новый образец для подражания, на который городской рынок общественного питания будет ориентироваться.

В Украине рестораны Domino's открываются по франшизе. Исключение лишь Киев. Более того, киевский офис Domino's и занимается заключением партнерских соглашений с остальными украинскими городами. Формат соглашения — франшиза “под ключ”, в которой локальный партнер (для каждого города свой) работает под брендом сети, с ее продуктами, ингредиентами и по ее стандартам качества.

Сейчас Domino's ведет переговоры с локальными партнерами в Харькове на предмет открытия ресторанов сети, и насколько нам известно, этот конкурс еще открыт, и желающие могут оставить свою заявку на сайте Domino's — https://biz.dominos.ua/. Там же можно ознакомиться с условиями франшизы. По инсайдерским данным, окупаемость проекта составляет менее трех лет, а маркетингом всех локальных ресторанов занимается центральный офис.

Когда Domino's откроется в Харькове?

Компания планирует в 2019 году в Харькове открыть первый ресторан Domino's. Интерес к городу очень высокий и переговоры идут с несколькими партнерами, но как стало известно редакции, пока эксклюзивный договор не подписан и американский бренд еще рассматривает новые заявки. По крайней мере, глобальный бизнес протянул партнерскую руку бизнесменам нашего города. Теперь дело за ними. Ведь рестораны Domino's успешно работают не только в США, Великобритании и других странах, но и в Киеве, Львове и Одессе.

Какой город будет следующим, Харьков или Днепр? Эксперты утверждают, что оба города крайне принципиальны для Domino’s, поэтому к выбору партнеров компания подходит обосновано.