В Харькове 200 домов еще не обеспечены горячей водой - Кернес

07 октября 2017 г. 18:33
36 просмотров

Как сообщил сегодня, на 15-й внеочередной сессии Харьковского горсовета мэр города Геннадий Кернес, по состоянию на утро 7 октября, 200 домов еще не обеспечены горячей водой из-за проведения регламентных ремонтных работ

"Находятся в работе, ведутся регламентные ремонтные работы. К вечеру я надеюсь, как меня заверил директор КП «ХТС», что таких домов будет не более 50," - отметил градоначальник.

Также Кернес подчеркнул, что в понедельник начнут подключать к отоплению объекты социальной сферы – это десткие садики, больницы, школы, а также объекты культурной сферы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.