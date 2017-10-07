В Харькове 200 домов еще не обеспечены горячей водой - Кернес

Как сообщил сегодня, на 15-й внеочередной сессии Харьковского горсовета мэр города Геннадий Кернес, по состоянию на утро 7 октября, 200 домов еще не обеспечены горячей водой из-за проведения регламентных ремонтных работ

"Находятся в работе, ведутся регламентные ремонтные работы. К вечеру я надеюсь, как меня заверил директор КП «ХТС», что таких домов будет не более 50," - отметил градоначальник.

Также Кернес подчеркнул, что в понедельник начнут подключать к отоплению объекты социальной сферы – это десткие садики, больницы, школы, а также объекты культурной сферы.