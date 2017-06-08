В Харькове 22-летний юноша выпрыгнул из окна

Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в 3:00.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, из переулка Баварского медики госпитализировали молодого человека в реанимацию. Парень был доставлен в больницу с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Сумской области. По предварительным данным, парень выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения внесены в Журнал единого учета правонарушений.