В Харькове 22-летний юноша выпрыгнул из окна

08 июня 2017 г. 12:23
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Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в 3:00.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, из переулка Баварского медики госпитализировали молодого человека в реанимацию. Парень был доставлен в больницу с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Сумской области. По предварительным данным, парень выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения внесены в Журнал единого учета правонарушений.

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