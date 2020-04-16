В Харькове 54 больных Covid -19. В каких больницах и населенных пунктах уже зарегистрированы массовые случаи заболевания?

На Харьковщине лабораторно подтверждены 54 случая заболевания COVID-19. Больные преимущественно харьковчане, а также жители Змиевского, Красноградского, Лозовского, Валковского, Дергачевского, Балаклейского и Харьковского районов.

По состоянию на утро по статистике Минздрава, больных было 40, а уже по состоянию на пять часов главный санврач Харьковщины Любовь Махота сообщила о еще 14 больных - 9 из них контактировали с недавно умершей от COVID-19 жительницей Высокополья Валковского района и еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины”

Зареєстровано три сімейні осередки інфекції - це Лозівський район, місто Харків і Балаклійський район, зареєстровано за останній тиждень 5 випадків серед медичних працівників. Заноси інфекцій відбулися до 5 стаціонарів міста Харкова та три лікарні в районах області.

Одним из медучреждений, где выявлены 5 новых больных коронавирусом, по словам заместителя мэра по вопросам здравоохранения Светланы Горбуновой-Рубан, стала 13 городская больница.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

Після тотального обстеження, про яке ми говорили в суботу, ми виявили три позитивних результати серед хворіючих і, на жаль, в нас позитивний результат у одного лікаря і однієї медичної сестри, це 13 лікарня.

В одном подтвержденном случае COVID-19 у нацгвардейца, сейчас установлен большой круг лиц контактировавших с военнослужащим - более 80 человек сейчас на самоизоляции под наблюдением врачей.

Чтобы снизить риск распространения болезни, власти призывают неукоснительно соблюдать правила карантина, но несмотря на все призывы, горожане готовятся к празднованию Пасхи и активно скупают пластиковые цветы, чтобы посетить кладбища.

На основі того, що налог завтра платить надо, а у меня нету денег.

На рынке же все продавцы в масках и перчатках, и даже объявления о том, что трогать овощи и фрукты руками запрещено есть на каждом шагу. Продавцы уверяют, все нормы выполняют неукоснительно.

Виктория, продавец

Полтора метра расстояние между друг другом, обязательно перчатки без масок не отпускать.

Пани Неля сегодня пришла на рынок за самым необходимым, говорит, пенсия маленькая, поэтому приходится экономить, вот даже на масках, женщина, говорит, шьет их собственноручно, потому как купить не за что.

Неля

Маслица вот кусочек взяла. Ну, конечно, вот, приходится рассчитывать, по капельке запаслась немножко, мяском немножко. Пасочку испечь уже не выйдет - дорого. Но протяну. Вот заплатила пенсию почти всё комунальное, а теперь на остальное буду жить.

Жанна говорит, самоизоляции придерживается добросовестно. Вышла сегодня на улицу, дабы купить корма для своей пушистой любимицы Альмы и, собственно, выгулять псинку.

Жанна

Я иногда на почту хожу за посылками, например. Люди, честно говоря, не особо придерживаются. Может быть, в основном женщины, особенно с детьми - вот они придерживаются, а взрослые мужчины, например, в основном они как-то не особо. То есть, расстояние не особо держат, и честно говоря, в масках точно не каждый второй.

За тем, чтобы горожане в общественных местах были в масках, следит патрульная полиция и нацгвардейцы.

Впрочем, по словам Дмитрия Гайдука они не имеют цели составить как можно больше админпротоколов на десятки тысяч гривен, поэтому сначала патрули разъясняют гражданам опасность нарушения карантинных мероприятий и делают предупреждения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь Патрульной полиции в Харьковской области

Всі особи в громадських місцях повинні знаходитися з маскою на обличчі, і ця маска може бути як куплена, так і виготовлена самостійно. Тому, заходячи до магазину або супермаркету за законом - це є громадське місце, люди зобов'язані надягати дану захисну маску. Якщо категорично буде відмовлятися, використовувати дану маску і відмовиться її надягати, буде там поводити себе неадекватно - тоді вимушені будемо скласти адміністративний протокол.

Всего, по информации патрульных, ими за нарушение карантина с момента его внедрения были составлены 26 административных протоколов, большинство из которых на предприятия, которые не прекратили свою деятельность.

Кроме того, по информации полиции, сегодня из инфекционной больницы сбежал мужчина, который якобы болен коронавирусом и алкогольным психозом, правоохранители беглеца оперативно нашли и охраняли до приезда медиков.

По информации ХОДА, экспресс-тест на коронавирус у мужчины был положительным, но вот ПЦР-тест, результат которого пришел не так давно, - показал отрицательный результат.