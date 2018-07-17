В Харькове абитуриентка отправила вместо себя на ВНО "двойников"

17 июля 2018 г. 14:33
Источник: УНИАН
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В Харькове абитуриентка оригинально пыталась "сдать" Внешнее независимое тестирование: для этого она отправила на сдачу тестов вместо себя "двойников".

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, « наштукатурились » - и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением об аннулировании результатов этой предпринимательницы », - рассказал Сидоренко.

Он также добавил, что находчивая девушка нашла на каждый экзамен отдельного "двойника".

 

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