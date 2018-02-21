В Харькове арестовали угонщиков элитных автомобилей

21 февраля 2018 г. 14:43
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В Харькове суд взял под стражу двух мужчин - подозреваемых в незаконном завладении транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, по предварительным данным, в начале февраля 2018 года 27-летний харьковчанин и 20-летний россиянин незаконно завладели двумя автомобилями "Lexus RX 270".

Злоумышленники искали своих жертв в элитных районах города. Один из автомобилей угнали с улицы Гоголя, второй с улицы Каразина. Жертвами угонщиков стали молодые женщины.

Правоохранители выяснили, что для угона использовали специальное устройство, которое считывал сигнал с ключа транспортного средства. Один из мужчин следил за водителем машины, копировал сигнал и передавал его второму злоумышленнику. Сообщник открывал, заводил и угонял авто.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

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