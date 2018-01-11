В Харькове арестовали мужчину, который убил свою мать

11 января 2018 г. 14:08
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Суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего харьковчанина, который подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 87-летний матери, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление.

"Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сына и отказалась от обвинения, надеясь, что тот опомнится. По сути она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский уступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями, с которыми жил вместе", - рассказала Шевцова.

В конце прошлого года он, будучи пьяным, в очередной раз стал требовать у матери денег на спиртное. Не получив их, начал избивать старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла встать с кровати. Более того, сын не давал больному ни пищи, ни воды, еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о том, что случилось.

"Когда к родителям пришла дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу отвезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. Через два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность", - добавила Шевцова.

В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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