В Харькове арестовали мужчину, задержанного за изнасилование 15-летней девочки

В Харькове суд арестовал мужчину, задержанного за изнасилование несовершеннолетней.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 ноября, около 9:00 в полицию от 33-летней женщины поступило сообщение о том, что в доме по улице Академика Павлова мужчина изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Полицейским девочка пояснила, что с вечера 17 ноября до утра 18 ноября находилась в квартире соседа. Мужчина силой затащил ее в дом. Угрожая девочке физической расправой, он связал ее и изнасиловал.

19 ноября следователем было открыто еще одно уголовное производство - по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В квартире злоумышленника полицейские провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства. По делу назначены судебные экспертизы.

20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Утром 23 ноября работники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. 44-летний мужчина скрывался в поселке Великий Бурлук.

В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следствие продолжается.