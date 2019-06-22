В Харькове арестовали подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве у иностранца

В Харькове избрали меры пресечения четверым подозреваемым в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) меры пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 22-летний мужчина (гражданин Украины, выходец из Афганистана) узнал, что его знакомый гражданин Индии помогает своим соотечественникам трудоустраиваться в странах ЕС. Иностранец как раз подыскивал фирму, которая занимается оформлением документов для работы за рубежом.

Понимая, что у друга есть значительная сумма на оформление необходимых свидетельств, подозреваемый решил преступным путем завладеть средствами потерпевшего.

Для этого 22-летний злоумышленник вступил в сговор с тремя работниками частной фирмы. Своих сообщников он представил товарищу как специалистов, сотрудничающих с посольствами разных стран, и которые могут предоставить необходимые услуги. Хотя в реальности фирма не имела соответствующих разрешений и лицензий.

За изготовление необходимых документов пострадавший заплатил аферистам аванс в сумме 18,6 тыс. евро. Вскоре ему прислали "скан-копии" удостоверений на трудоустройство за рубежом, а оригиналы этих документов обещали отдать при полном расчете (еще 7, 2 тыс. евро). В тот же день иностранец через консульство Республики Польша узнал, что свидетельства, которые он получил - фальшивые. Мужчина понял, что его обманули, и отказался платить оставшуюся сумму.

Тогда злоумышленник сказал товарищу, что он все равно должен заплатить 7,2 тыс. евро, но не работникам, которые оформляли вид, а ему лично - якобы за услуги посредника. Иностранец не согласился. Это разозлило злоумышленника, и он начал угрожать иностранцу физической расправой, если не получит «долг». Чтобы запугать жертву, он избил мужчину, отобрал паспорт и вид на жительство в Украине. После этого подозреваемый в течение 2 месяцев в телефонных разговорах и сообщениях систематически угрожал потерпевшему убийством, если он не передаст средства, которые якобы должен.

Иностранец был вынужден пойти на условия злоумышленника. Сначала он отдал ему 800 долларов в обмен на один из похищенных документов. Во время передачи еще более 6 тысяч евро подозреваемого задержали правоохранители.

Так, для 22-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) мера пресечения в виде содержания под стражей.

Троим его сообщникам - 35-летнему мужчине и женщинам в возрасте 28 и 34 лет - инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Всем им избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.