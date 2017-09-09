В Харькове арестовали таксиста, который убил девушку из-за телефона

09 сентября 2017 г. 9:51
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Коминтерновский районный суд. Харькова под стражу 25-летнего ранее судимого за имущественные преступления харьковчанина, которого подозревают в разбое и умышленном убийстве из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч . 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Бугаев, установлено, что в ночь с 26 на 27 августа молодой человек работал таксистом на автомобиле Daewoo Lanos и от кинотеатра "Звезда" подвозил 30-летнюю женщину.

Вблизи Основянского озера она попросила остановить машину. Когда пассажирка вышла из салона, водитель решил завладеть ее мобильным телефоном "Lenovo". Пытаясь убежать - сбил пассажирку. Поняв, что женщина не дышит, он положил тело на заднее сиденье автомобиля и вывез на свалку в районе пр. Льва Ландау. Там убийца облил свою жертву бензином и поджег.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела, назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
 

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