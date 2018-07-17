В Харькове блогеры беспрепятственно проникли на территорию одного из предприятий и показали стоявшие там танки

В Харькове двое местных жителей, так называемые руферы, беспрепятственно проникли на территорию одного из предприятий, где были сотни списанных и десяток новых танков.

Некоторые СМИ отмечали, что это было на территории склада ВСУ.

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube.

Как видно на кадрах видео, на объекте абсолютно отсутствует охрана. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин.

"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - сказано в описании к видео. Позже на эту запись отреагировали в Минобороны, отметив, что опубликованный блогерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове.

"Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - заявили в Министерстве Обороны Украины.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!