СБУ блокировала масштабное производство поддельных медпрепаратов в Харькове

В Украине правоохранители блокировали деятельность группы лиц, причастных к подпольному изготовлению и реализации в различных регионах страны фальсифицированных медицинских препаратов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных дистрибьюторов лекарственных средств в Киеве.

Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств.

Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова.

Сбывали фальсификат злоумышленники под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет-ресурсы и аптечные сети.

По предварительным подсчетам, ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15000000 гривен.

Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора, правоохранители задержали в Киеве и Харькове.

Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанным объявлено о подозрениях.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, задействованных в противоправной деятельности для привлечения их к уголовной ответственности.