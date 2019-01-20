В Харькове будут бороться с расклейкой нелегальных объявлений на улицах

С объявлениями, размещенными в неустановленных для этого местах на улицах города Харькова, будут бороться с помощью автоматического телефонного дозвона.

Соответствующее решение было утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как пояснила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус, нелегальные объявления загрязняют улицы города и элементы благоустройства, нарушают архитектурный облик зданий. Теперь инспекция по благоустройству и экологии сможет эффективно бороться с этим явлением.

«Вместо того, чтобы использовать для своих целей интернет, газеты, телевидение, люди бесплатно вешают свои объявления на столбы, на здания, на двери. Конечно, это противоречит Правилам благоустройства города. Чтобы снять эти объявления или информационные материалы, нам приходится задействовать спецтранспорт, привлекать своих сотрудников, использовать краску и другие материалы», - отметила Эвелина Станкус.

Теперь же, по ее словам, номера телефонов, указанные в этих объявлениях, будут вноситься в специальную программу автодозвона.

Так, людям, разместившим нелегальные объявления, в течение дня будут поступать звонки с записанным обращением. В нем будет предлагаться убрать свои рекламные материалы и явиться в инспекцию по благоустройству для составления административного протокола.

«Таким образом, человек или явится к нам, или на его номер будет осуществляться постоянный автодозвон, блокируя тем самым телефон. Думаю, постепенно мы придем к тому, что люди просто перестанут размещать объявления в неустановленных местах», - сообщила замдиректора департамента.