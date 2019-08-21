 

В Харькове будут эвакуировать старые автомобили, брошенные во дворах

21 августа 2019 г. 14:51
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Инспекция по паркованию будет убирать с улиц и дворов Харькова брошенные, вышедшие из строя транспортные средства, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

Соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города сегодня, 21 августа, утвердили на сессии горсовета.

В документе прописали определение, какие именно автомобили считаются брошенными. 

После выявления таких машин во дворах и на улицах инспекторы будут выносить владельцам авто предписание, и если те в трехдневный срок не уберут свой транспорт, то решение о его принудительном демонтаже будет утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

После этого автомобиль эвакуируют на площадку КП «Харьковводоканал».

Также в горсовете напомнили, что в случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.

 

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