В Харькове будут ежедневно проверять состояние здоровья работников торговли

На городских рынках, в торговых центрах и местах массового скопления людей будет принят ряд мер по предупреждению распространения ОРВИ и коронавируса.

Об этом сегодня, 4 марта, на рабочем совещании с руководителями предприятий торговли сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, в городе разработан план противоэпидемических мероприятий, главным пунктом которого стал ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, работающих на предприятиях с массовым пребыванием людей, в частности, на рынках, в торговых центрах, супермаркетах, а также в учреждениях культуры, студенческих общежитиях и пр.

«Проведите собрания со своими трудовыми коллективами, на которых предупредите всех работников, что сегодня основное правило, которое все должны выполнять: «Заболел – сиди дома!». Не надо с плохим самочувствием приходить в коллектив, и если уж такое случилось, люди, ответственные за состояние здоровья сотрудников, должны это заметить и отправить человека домой, сообщив при этом в наш департамент, чтобы его взяли под медицинское наблюдение», - сообщила вице-мэр.

При этом она поручила проводить мониторинг состояния здоровья небольших групп работников – один ответственный на 10-15 человек, и только после осмотра допускать их к работе. Также на рынках и предприятиях с массовым пребыванием людей должны разместить информационные материалы о профилактике ОРВИ и коронавируса, проводить ежедневную уборку и дезинфекцию, на объектах, где есть кондиционеры, провести их чистку, обеспечить всех продавцов защитными масками и пр.

На подготовку и реализацию этих мероприятий руководству предприятий даны сутки. Уже с 6 марта в городе начнутся рейды по этим объектам с целью мониторинга выполнения противоэпидемических мер. В случае, если проверяющие выявят нарушения, предприятие будет вынуждено временно приостановить свою деятельность.

По поручению специальной комиссии, также в городе дважды в день будет проводиться дезинфекция общественного транспорта, включая метрополитен.