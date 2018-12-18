В Харькове будут судить банду, которая шантажировала мужчин из-за сексуальной ориентации

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, которые под видом правоохранителей совершили ряд тяжких преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В июне 2015 года преступную группу организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин.

К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.

Согласно заранее подготовленному плану, подросток через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера.

На интимную встречу месте с юношей в дом к потенциальной жертве приезжали и другие сообщники, которые в подходящий момент заходили в квартиру и представлялись правоохранителями.

Они показывали поддельные удостоверения и пугали "клиентов" уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего.

За неразглашение подробностей интимной жизни злоумышленники требовали деньги.

Если мужчины не соглашались на их условия, псевдополицейские на потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом.

Так, одну из жертв 2 дня удерживали в собственном доме, пока мужчина не согласился переписать на воров свою квартиру в Харьковской области.

Еще одного пострадавшего вообще вывезли в лесополосу и, приставив пистолет к виску, заставили его передать 100 тысяч гривен.

Таким образом, за 2 года преступной деятельности злоумышленники "заработали" более 700 тысяч гривен.

Всем участникам преступной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище), а некоторым – еще и незаконное лишение свободы (ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины) инкриминируют еще 4 участникам группы, имели при себе «липовые» удостоверения.

Организатор преступной схемы подозревается также по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч. 1. ст. 309 УК Украины).