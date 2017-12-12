В Харькове будут судить членов преступной группировки, которые грабили, похищали и пытали людей

Прокуратура передала в суд дело 6 членов преступной группировки, которая в течение двух лет совершала разбойные нападения и похищения людей в Харькове, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, досудебным расследованием установлено, что двое мужчин (40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов и 42-летний действующий полицейский) создали и возглавили преступную группировку. В "дело" пригласили друзей и знакомых.

Злоумышленники обвиняются в том, что с осени 2015 года по январь 2017 совершили 3 разбойных нападения в сочетании с похищением людей и применением физического насилия и оружия. Следствие установило 6 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 3 миллионов гривен.

"Члены группировки «работали» по разработанной схеме - используя базу МВД, которая досталась в " наследство "от предыдущей службы, подыскивали зажиточных харьковчан. Они следили за ними, распорядком их дня и их семей. Потом планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, другие - следили за своими жертвами, осуществляли сбор информации о них, выясняли имущественное положение, место жительства. Так называемые "сходки" проводили каждый вторник. Собирались в бане ", - рассказал Н. Антонян.

Правоохранители разоблачили членов группы "на горячем" в январе 2017 года после нападения на харьковского предпринимателя. Пострадавший работал в сфере торговли. Злоумышленники напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего дома. Злоумышленники избили его, связали, затащили в дом и пытали, пока потерпевший не признался, где хранит деньги. С места преступления злоумышленники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали в масках, имели при себе оружие и наручники.

40-летнему организатору преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия и проникновением в жилище, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 357 (похищение в личных интересах паспорта и других важных личных документов, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (незаконное похищение человека из корыстных побуждений, сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий, с применением оружия, совершенное преступной организацией), ч. 1 ст. 382 (умышленное препятствование выполнению решения суда), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Второму организатору - 42-летнему действующему на момент преступления работнику правоохранительных органов кроме аналогичных статей УК Украины инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и приготовление к совершению нападения с целью завладения чужим имуществом преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Остальным 4 злоумышленникам (33, 34, 42 и 48 лет) объявлено о подозрении в совершении аналогичных преступлений в составе преступной организации.

Все обвиняемые арестованы и находятся под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.