В Харькове будут судить хозяина аттракциона за смерть 17-летней девушки

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который допустил гибель 17-летней девушки-оператора батута, по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, во время досудебного расследования удалось собрать неопровержимые доказательства грубого нарушения требований трудового законодательства 30-летним предпринимателем, который взял на работу несовершеннолетнюю харьковчанку работать оператором батутного комплекса с неисправным электродвигателем.

Кроме того, у предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя к электросети.

Также работодатель не оформил трудовые отношения с несовершеннолетней – девушка работала по устной договоренности.

Напомним, трагедия случилась 30 июля 2017 года в Московском районе Харькова на ул. Бучмы.

Несовершеннолетняя девушка, которая обслуживала детский надувной батут, после контакта с электродвигателем скончалась на месте.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.