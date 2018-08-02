В Харькове будут судить директора Центра соцслужб, где работали "мертвые души"

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту присвоения имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением и служебной подделки (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал на брифинге журналистам и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов, о подозрении объявлено 38-летнему директору одного из Центров социальных служб города, который около года выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам - инспекторам, работающих с семьями, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах и где есть дети.

Всего подозреваемый растратил 92 тысячи гривен бюджетных средств.

Все движимое и недвижимое имущество служащего арестовано.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.