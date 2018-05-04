В Харькове будут судить диспетчера метро, из-за которой погиб человек

04 мая 2018 г. 13:29
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт о нарушении правил безопасности движения работником метрополитена, в результате чего погиб человек (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко, в середине января в тоннель станции метро «Центральный рынок» проник 80-летний мужчина. При этом сработала сигнализация, однако дежурная по станции проигнорировала этот факт.

Нарушив должностные инструкции, 38-летняя женщина не сообщила поездному диспетчеру о событии и выключила сигнальное освещение туннельной сигнализации, не приняв никаких мер по задержанию нарушителя.

Пенсионер прошел по тоннелю около 50 м, после чего его сбил поезд. От полученных телесных повреждений мужчина тот же день скончался в больнице.

На сегодня женщина освобождена от должности.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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