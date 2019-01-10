В Харькове будут судить экс-начальника почтового отделения, которая присвоила более 150 тысяч гривен

В Харькове будут судить экс-начальника почтового отделения, которую подозревают в служебных злоупотреблениях по ч. 1 ст. 364 УК Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Обвинительный акт в отношении 41-летней женщины направлен в Московский районный суд.
По данным следствия, начальник одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ПАО «Укрпочта», пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 присвоила более 150 тысяч гривен.
Недостачу денежных средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации.
Сейчас женщина освобождена от занимаемой должности.
Ей грозит до 3 лет лишения свободы.