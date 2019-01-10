В Харькове будут судить экс-начальника почтового отделения, которая присвоила более 150 тысяч гривен

10 января 2019 г. 11:38
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В Харькове будут судить экс-начальника почтового отделения, которую подозревают в служебных злоупотреблениях по ч. 1 ст. 364 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении 41-летней женщины направлен в Московский районный суд.

По данным следствия, начальник одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ПАО «Укрпочта», пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 присвоила более 150 тысяч гривен. 

Недостачу денежных средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации.

Сейчас женщина освобождена от занимаемой должности. 

Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

 

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