В Харькове будут судить группу наркодельцов, которых задержали на сбыте килограмма кокаина

Прокуратура утвердила обвинение организованной группе, которую задержали при попытке сбыта килограмма кокаина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенко, задержанным инкриминируется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, а также незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017-го в Харькове при попытке сбыта около килограмма кокаина.

Наркодельцы встретились с покупателями на парковке одного из ресторанов в центре Харьков.

Досудебным расследованием установлено, что 51-летний житель Запорожья организовал и возглавил преступную группу с двумя своими знакомыми - 41-летними жителями Запорожья и Киева.

Они подыскивали покупателей и сбывали им наркотические средства.

Килограмм каннабиса стоил около 35 тысяч гривен, килограмм кокаина около - 80 тысяч долларов США.

Покупателям сообщали, что наркотики привозили из-за границы - кокаин покупали в Боливии и Колумбии, каннабис - в Голландии.

На больших партиях продавцы охотно делали скидки.

За полгода деятельности организованной группы правоохранители задокументировали несколько эпизодов сбыта наркотиков.

Заработки злоумышленников исчислялись тысячами долларов США.

Подозреваемые находятся под стражей.

Они отказались сотрудничать со следствием и давать показания.

Максимальная санкция статей предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.