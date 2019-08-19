В Харькове будут судить группу «наркозакладчиков», работавших через интернет-магазин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении организатора и членов незаконного «бизнеса» - интернет-магазина, торговавшего наркотиками и психотропными веществами через «закладки» на территории Харькова.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, перед судом предстанут 6 человек, все они - жители Харькова и области.

Организатору незаконного «бизнеса» - 31 год, и мужчинка уже имел судимость за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Остальным пятерым участникам организованной группы от 25 до 36 лет.

«В ходе досудебного расследования установлено, что весной 2018 злоумышленник разместил в сети интернет завуалированное объявление, в котором предлагал трудоустройство по профессии «курьер» на выгодных условиях, и создал сайт-форум для поиска потенциальных покупателей наркотиков и приема заказов. «Бизнес» быстро заработал», - пояснил Антонян.

У каждого из работников - участников организованной группы были свои обязанности: одни члены группировки получали заказы, другие передавали наркотики и психотропы через тайники - «закладки».

Организатор группы закупал оптовые партии наркотиков и передавал так называемым «оптовым закладчикам». Последние находили места для товара, прятали наркотики и вместе с координатами передавали розничным торговцам.

Розничники, найдя «закладку», в свою очередь, фасовали вещества на дозы и делали свои тайники, фото которых с соответствующими координатами в дальнейшем и попадали к заказчику.

Оператор принимал заказ, проверял поступления средств и передавал клиентам информацию о местах тайников с наркотиками.

«Бизнес» работал через интернет, личного общения с клиентами не было. Заказы принимали через сайт-форум, места тайников сообщались через интернет-мессенджеры, деньги переводились на электронные кошельки.

Деньги участники группы получали или на банковскую карточку или через тайники наличными.

Наркотики прятали в доступных местах, в частности, вблизи подъездов домов, под подоконниками нижних этажей, в водосточных трубах, у забора на школьной спортплощадке и тому подобное.

Разоблачили злоумышленников и прекратили незаконную деятельность интернет-магазина в феврале 2019 года.

В ходе следствия было проведено 6 оперативных закупок, а также установлены адреса и места «тайников» наркотических средств и психотропных.

Во время обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропы в крупных и особо крупных размерах (героин, амфетамин, «соли», каннабис и т.п.), приспособления для их употребления, весы, упаковочные материалы, банковские карточки, денежные средства, а также системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест тайников наркотиков.

Организатору бизнеса сообщено о подозрении по ч 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений и руководство такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное в составе преступной организации).

Четырем участникам (36-, 25-летнему и двум мужчинам 28 лет) инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Еще одному участнику организованной группы - 25-летнему харьковчанину - по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенные в составе преступной организации).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.