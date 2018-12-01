В Харькове будут судить мошенников, обманувших страховую компанию на 1 миллион гривен

Харьковские правоохранители закончили уголовное производство в отношении группы лиц по ч.4 ст.190 УК Украины, а именно: по мошенничеству в особо крупных размерах, а также по ч.2 ст.383 УК Украины и по ч.2 ст.384 УК Украины.

Как сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области, обвинительный акт в отношении четырех человек уже направлен в суд для рассмотрения.

Во время досудебного расследования установлено, что в июле и октябре 2016 года злоумышленники с использованием поддельных документов, с созданием искусственных условий наступления страховых случаев (похищение груза во время его перевозки), мошенническим путем завладели денежными средствами страховой компании, чем причинили материальный ущерб на сумму 1000000 гривен.

Сложностью расследования данного уголовного производства стало проведение следственных действий на территории пяти областей Украины - Харьковской, Киевской, Запорожской, Закарпатской и Хмельницкой.

Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.