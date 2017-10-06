В Харькове будут судить мужчин, которые организовали бордель

Прокуратура передала в Киевский районный суд Харькова дело организованной группы, которая превратила квартиру в центре Харькова в бордель.

Как рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры области Александр Цимбалістенко, в организации преступной группы подозревается 45-летний харьковчанин. ЕЕ участниками стали еще трое харьковчан (44-летний мужчина и 55-летняя и 39-летняя женщины).

Осенью прошлого года организатор арендовал квартиру в одном из домов на улице Чернышевской и предложил присоединиться к "бизнесу" трем своим знакомым. Участники группы подыскивали женщин, которые соглашались предоставлять сексуальные услуги за деньги, занимались сутенерством, обеспечивали их постоянной работой.

44-летний мужчина занимался доставкой на своем автомобиле женщин для оказания услуг по вызову и обеспечивал охрану на съемной квартире.

Женщины "работали" администраторами места разврата. Они собирали заработанное, и по указанию организатора группы выплачивали девушкам часть в качестве заработной платы. Остальное отдавали "руководителю".

Кроме того, старшая женщина - администратор распространяла рекламу места разврата в сети интернет, поддерживала надлежащие бытовые условия в квартире, отвечала на звонки и сообщения от клиентов, определяла стоимость услуг.

За время деятельности организованной группы (с декабря 2016 года до мая 2017 года) подозреваемые вовлекли в занятие проституцией более 10 женщин.

Досудебным расследованием также установлено, что руководитель ОПГ и один из ее участников организовали еще одно преступление. Двое мужчин по их указанию, представившись сотрудниками полиции, требовали и получили деньги якобы за непривлечение к уголовной ответственности и совершили грабеж.

45-летнему организатору "бизнеса" сообщено о подозрении по факту создания и содержания мест разврата и сводничества, сутенерства и вовлечения в занятие проституцией, грабеж, вымогательство, организации самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица (ч. 2 ст. 302, ч.3 ст. 303, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 353 УК Украины).

Совершение аналогичных преступлений инкриминируется и 44-летнему участнику организованной группы (ч. 2 ст. 302, ч.3 ст. 303, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 353 УК Украины).

Женщинам, которые входили в состав группы, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК Украины (создание и содержание мест разврата и сводничество, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).