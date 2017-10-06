В Харькове будут судить мужчину, который организовал подпольное производство кофе известного бренда

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Жовтневый районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего харьковчанина по факту незаконного использования одной из всемирно известных товарных знаков (ч. 1 ст. 229 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, досудебным расследованием установлено, что мужчина в течение 2016-2017 годов, не имея на это никаких разрешительных документов, производил растворимый кофе известного бренда.

Фасовал кофе злоумышленник у себя дома, дома у родителей жены и в гараже. Для реализации поставлял на рынки и продавал через интернет.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли устройство для упаковки контрафактной продукции, около 15 тыс. стиков с кофе весом 2 гр каждый и около 500 упаковок кофе весом 70 гр, 150 гр и 400 гр.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, в компании-производителе кофе причинен ущерб более чем на 150 тыс. грн.