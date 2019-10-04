В Харькове будут судить мужчину, который с гранатой в руке угрожал взорвать автобус с пассажирами

Мужчине, который угрожал взорвать рейсовый автобус с пассажирами в Индустриальном районе Харькова, утвердили обвинение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении 58-летнего мужчины направлен в суд.

Злоумышленнику инкриминируется покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из хулиганских побуждений, а также ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 15 п.п. . 5,7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, 16 мая этого года один из пассажиров рейсового автобуса MAN, который двигался по маршруту «Харьков - Чугуев», во время поездки поссорился с бывшей сожительницей.

В разгар конфликта мужчина неожиданно достал из пакета гранату Ф-1, вытащил предохранительную чеку и громко заявил о том, что собирается взорвать экс-возлюбленную, а с ней - и других попутчиков. В настоящее время в салоне автобуса находились более 50 человек, среди которых - женщины и дети.

Вооруженный злоумышленник требовал остановить автобус. Водитель совершил вынужденную остановку. Однако на улице мужчина не успокоился: он бросил предохранительную чеку в бывшую сожительницу и так же угрожал женщине расправой.

Остановил злоумышленника один из пассажиров этого же автобуса. Мужчина обезвредил агрессора и удерживал гранату без чеки до приезда полиции.

Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.