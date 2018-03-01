В Харькове будут судить мужчину, ранившего ножом таксиста

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего харьковчанина по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Казака, преступление произошло вблизи супермаркета "Рост" на проспекте Гагарина.

«Досудебным расследованием установлено, что 30 декабря прошлого года мужчина после новогодней корпоративной вечеринки возвращался домой на такси. Когда водитель остановил машину, мужчина выманил таксиста из автомобиля и, вместо того чтобы рассчитаться, ударил 40-летнего водителя ножом в грудь", - рассказал Дмитрий Казак.

Мотивы своего поступка злоумышленник пояснить не смог. Злоумышленник ссылался на то, что в момент совершения преступления был сильно пьян и почти ничего не помнит.

Полицию и скорую помощь вызвали случайные свидетелями резни. Они и задержали злоумышленника.

Спасти таксиста удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Сейчас пострадавшего выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы.