В Харькове будут судить мужчину за развращение детей

В Харькове прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, подозреваемого в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в декабре прошлого года мужчина прогуливался возле одной из харьковских школ.

Как следует из показаний свидетелей, он приставал к детям с непристойными предложениями, кроме того, он продемонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

После того, как дети рассказали о происшествии в школе, один из сотрудников учебного заведения обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он уже был ранее судим за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины к пяти годам лишения свободы и отправили отбывать наказание за решеткой. Назначенное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.

Ему объявили о подозрении, однако злоумышленник длительное время скрывался, избегая следственных действий.

Его задержали в начале мая этого года в городе Лозовая. Сейчас он находится под стражей.