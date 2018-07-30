В Харькове будут судить налоговика, который позволил фермеру уклониться от уплаты более 1300000 гривен налогов

30 июля 2018 г. 11:11
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Прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование и направила в суд  обвинительный акт по факту злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 31-летний главный государственный ревизор одного из отделов налоговой инспекции незаконно предоставил налоговую выгоду одному из частных предпринимателей.

 "Осенью 2015 налоговик проводил плановую проверку общества, которое работает в сельскохозяйственной сфере. Выяснилось, что в течение 2013 - 2014 ООО провело ряд хозяйственных операций, в том числе, с одним из обществ с Республики Кипр и, нарушив действующее законодательство Украины, не уплатило необходимый налог в доход государства. Но ревизор вместо того, чтобы зафиксировать соответствующие нарушения, по договоренности с должностными лицами ООО, составил заведомо ложный акт проверки, где значительно занизил сумму неуплаченного налога. Таким образом, он дал возможность агропредприятию уклониться от уплаты более 1300000 гривен в бюджет ", - пояснил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Кроме того, прокуратура внесла сведения в ЕРДР в отношении должностных лиц общества по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

Следует отметить, что сейчас на рассмотрении в суде находится еще одно уголовное производство по подозрению налоговика в совершении аналогичного преступления.   

 

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