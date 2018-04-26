В Харькове будут судить наркодельца, который прятал метадон в носках

26 апреля 2018 г. 11:00
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Прокуратура направила в суд  обвинительный акт в отношении 32-летнего неоднократно судимого мужчины, в том числе за незаконный оборот наркотиков, по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере и хранении метадона (ч. 2 ст. 307 , ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова,  безработный житель Запорожья в 2017 году организовал "бизнес" по поставке наркотического средства "метадон" в крупных размерах в Харьков.

Наркотики злоумышленник отправлял по почте, деньги за товар получал на банковскую карточку.

Одна партия стоила более 5 тысяч гривен.

 "Кроме того, при проведении обысков санкционированных судом, по месту жительства подозреваемого обнаружили сверток с кристаллообразным веществом белого цвета, мужчина спрятал в носок на правой ноге. Согласно заключению судебной экспертизы вещество имело в своем составе наркотическое средство, оборот которого ограничен - метадон", - пояснила Екатерина Шевцова.

 Сейчас мужчина находится под стражей.

 Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

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