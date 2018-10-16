В Харькове будут судить наркозакладчика

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Мужчина распространял каннабис путем раскладывания «закладок», спрятав в разных местах 11 свертков с наркотическим веществом.

Тайник злоумышленник фотографировал и обозначал на фото точное место, где потенциальный покупатель должен найти «товар».

Продажа наркотиков происходила через Интернет.

При задержании правоохранители изъяли у наркодельца еще 7 свертков, в каждом из которых находилось около 2,5 г каннабиса.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.