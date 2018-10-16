В Харькове будут судить наркозакладчика

16 октября 2018 г. 10:07
62 просмотра

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

 Мужчина распространял каннабис путем раскладывания «закладок», спрятав в разных местах 11 свертков с наркотическим веществом. 

Тайник злоумышленник фотографировал и обозначал на фото точное место, где потенциальный покупатель должен найти «товар». 

Продажа наркотиков происходила через Интернет.

При задержании правоохранители изъяли у наркодельца еще 7 свертков, в каждом из которых находилось около 2,5 г каннабиса.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. 

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.          

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.