В Харькове будут судить нотариуса за фальсификацию сделки

06 марта 2018 г. 10:32
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Прокуратура направила в  суд области обвинительный акт в отношении одного из частных нотариусов, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, досудебным расследованием установлено, что 41-летняя нотариус Харьковского районного нотариального округа сознательно нарушила очередность обработки заявок.

Установлено, что при разводе семейная пара через суд делила квартиру. Мужчина получил решение о равном распределении имущества между супругами и обратился в Регистрационную службу, чтобы официально оформить свою часть.

 Однако женщина решила не делиться с бывшим мужем. Для этого злоумышленница подделала дату регистрации брака в паспорте, чтобы выглядело так, будто квартира приобретена до свадьбы.

По ее просьбе нотариус "закрыла" глаза и на поддельный штамп и на то, что заявление мужа уже находилось в реестре и должно  рассматриваться первым.

По желанию женщины квартиру переоформили на третьих лиц.

Люди, которые купили квартиру, не знали о том, что это спорная собственность.

Нотариусу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении жены потерпевшего по завладению чужим имуществом (ч. 1 ст. 190 УК Украины) - продолжается.

 

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