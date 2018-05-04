В Харькове будут судить организатора секс-туров для иностранцев

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего азербайджанца, который подозревается в сутенерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что подозреваемый в Интернете создал сайт, ориентированный на граждан Турции, на котором мужчинам предлагали секс-туры выходного дня в Харькове.

Злоумышленник встречал клиентов в харьковском аэропорту и организовывал им развлекательную программу. Злоумышленники лично подыскивал женщин для оказания интимных услуг, доставлял их к клиентам и определял стоимость услуг, которые оплачивались дополнительно.

Также сутенер платил своим "подчиненным" зарплату.

С проститутками туристы встречались в гостиницах города и на съемных квартирах.

Правоохранители разоблачили злоумышленника в начале 2018 года.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

За сутенерство злоумышленнику грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.