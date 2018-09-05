В Харькове будут судить рецидивиста, который требовал деньги с призывника

05 сентября 2018 г. 15:15

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

В начале августа этого года неоднократно судимый подозреваемый возле Немышлянского районного военного комиссариата познакомился с 18-летним парнем, который прибыл туда для получения удостоверения о приписке к призывному участку. 

Он предложил новому знакомому помочь уклониться от призыва. 

Злоумышленник рассказал, что якобы имеет знакомых в комиссариате, которые за деньги помогут быстро оформить необходимые документы. 

За такие «услуги» мужчина попросил 9 тысяч гривен и оставил свой номер мобильного для связи.

Через некоторое время парень перезвонил мужчине и отказался от помощи, однако подозреваемый начал ему угрожать и запугивать юношу службой в тяжелых условиях. 

Тогда парень обратился с заявлением в полицию.

В рамках проведения негласных следственных действий призывник передал злоумышленнику 3 тысячи гривен и 200 евро. 

Злоумышленника задержали на «горячем» - при получении «оперативных» денег. 

По максимальной санкции статьи злоумышленнику грозит  5 лет лишения свободы.

 

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