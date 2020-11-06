В Харькове будут судить руководителя псевдореабилитационного центра и его помощника

В Харькове будут судить руководителя псевдореабилитационного центра, в котором под видом платной реабилитации алко- и наркозависимых насильно удерживали людей, и его подчиненного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух или более лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, направлено в суд по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины харизматического направления действовал центр платной реабилитации для алко- и наркозависимых. При этом медицинские лицензии и специальное оборудование отсутствовало.

Во время прохождения так называемой «реабилитации» в центре людей принудительно удерживали в помещении. Их ограничивали в праве свободного передвижения и лишали права общения с близкими и родственниками. Кроме того, руководство "центра" изымало у них личные вещи: деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства.

В заведении к удерживаемым применялись средства психического и психологического воздействия: при попытке покинуть помещение их били.

Во время обысков в данном «центре» правоохранители освободили из него 7 человек, которые сейчас признаны потерпевшими в уголовном производстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.