 

В Харькове будут судить семью, которая занималась сбытом наркотиков

18 октября 2019 г. 11:30
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении семьи - членов организованной группы, которые занимались незаконным сбытом наркотиков в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленники систематически, на протяжении почти одного года, осуществляли незаконный сбыт наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на территории города.

По данным следствия, в августе 2018 жительница одного из сельских районов Харьковской области создала и возглавила организованную группу, в состав которой вошли ее муж, дочь и трое знакомых. 

Организатор группы по телефону получала заказы от наркозависимых людей о количестве и видах  наркотических средств, а также о желаемом месте их получения. 

Другие участники организованной группы занимались поставкой, перевозкой и размещением наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на территории
Харькова, а в дальнейшем - снятием с банковских карточек денежных средств от продажи запрещенных веществ.

Следует отметить, что за 1 грамм наркотических средств злоумышленники получали 500 гривен.

Правоохранители задокументировали 16 эпизодов преступной деятельности злоумышленников. 

Во время обысков в жилье всех участников организованной группы правоохранители выявили и изъяли наркотические средства метадон и сильнодействующие лекарственные средства «Димедрол». 

Участники организованной группы обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, совершенных в крупном размере, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 4 ст. 321 УК Украины). 

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

 

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