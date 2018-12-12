В Харькове будут судить следователя за вымогательство и получение 8000 долларов взятки

12 декабря 2018 г. 12:04
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Правоохранители закончили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению следователя Национальной полиции Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение)..

Как сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, правоохранители установили, что старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 8 тысяч долларов США.

За это он  обещал привлечь к уголовной ответственности должностных лиц одного из предприятий, внеся в ЕРДР соответствующие сведения.

10 декабря 2018 утвержденный прокурором обвинительный акт направили в Киевский районный суд Харькова.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. 
 

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