В Харькове будут судить студента за торговлю оружием

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием (ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемого задержали 19 июня при оперативной закупке. Всего было проведено 2 оперативных закупки. Во время первой из них - в мае этого года – молодой человек сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.

19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.

Проведенная экспертиза показала, что оружие является боеспособным.

Кроме того, правоохранители установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которого нашли пистолет, винтовку и 100 патронов.

Досудебное расследование в отношении этого злоумышленника выделено в отдельное производство.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.