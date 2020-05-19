В Харькове будут судить таможенника, задержанного на взятке

В Харькове будут судить инспектора таможенной службы, которого поймали на взятке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении главного государственного инспектора таможенного поста по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В ходе следствия установлено, что 19 января 2020 таможенник поста «Харьков-железнодорожный» Слобожанской таможни в поезде «Кривой Рог-Москва» на железнодорожном вокзале «Харьков-пассажирский» получил взятку в размере 500 долларов США за несоставление административного протокола о нарушении порядка прохождения таможенного контроля.

В тот же день мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

20 января 2020 таможеннику было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.