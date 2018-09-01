В Харькове будут судить владелицу конопляной «плантации»

01 сентября 2018 г. 10:39
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В Харькове прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 52-летней харьковчанки по ч. 2 ст. 310, ч 3. ст. 309 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли, незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупных размерах).

Об этом сообщили в  пресс-службе прокуратуры Харьковской области

Правоохранители обнаружили незаконный посев наркотических растений в одном из домовладений Московского района в середине июля этого года.

В своем дворе харьковчанка, ранее судимая за наркопреступления, вырастила 255 кустов конопли. 

Кроме того, во время  обыска у женщины нашли и изъяли около 3 кг каннабиса, который, как выяснили правоохранители, она изготовила самостоятельно и хранила для личного употребления.

По максимальной санкции статей за содеянное женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

 

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