В Харькове будут судить владелицу конопляной «плантации»

В Харькове прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 52-летней харьковчанки по ч. 2 ст. 310, ч 3. ст. 309 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли, незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупных размерах).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

Правоохранители обнаружили незаконный посев наркотических растений в одном из домовладений Московского района в середине июля этого года.

В своем дворе харьковчанка, ранее судимая за наркопреступления, вырастила 255 кустов конопли.

Кроме того, во время обыска у женщины нашли и изъяли около 3 кг каннабиса, который, как выяснили правоохранители, она изготовила самостоятельно и хранила для личного употребления.

По максимальной санкции статей за содеянное женщине грозит до 8 лет лишения свободы.