В Харькове будут судить водителя, который бросил сбитого пешехода умирать на дороге

Прокуратура суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в смертельном ДТП, что оставил пешехода умирать посреди дороги (ч.1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, ночью 12 августа этого года на ул. Деревянко 29-летний водитель автомобиля Audi на скорости 100 км / ч. сбил пешехода и протянул его около 100 метров протянул на капоте авто.
Затем оставил машину прямо посреди дороги и скрылся с места происшествия, даже не пытаясь хоть как-то помочь пострадавшему.
46-летний пешеходу от мощного удара автомобиля оторвало ногу, у него был сломан позвоночник. От полученных повреждений он погиб.
Подозреваемый около 2-х месяцев скрывался от следствия.
Задержали мужчину в октябре этого года.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.