В Харькове будут судить водителя, который пьяным возле супермаркета сбил 7-летнюю девочку

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование установило, что водитель микроавтобуса Mercedes совершил смертельное ДТП, будучи нетрезвым.

Напомним, происшествие случилось 17 июня этого года на ул. Драгомировская в Харькове. Обвиняемый выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей.

Не справившись с управлением, нетрезвый водитель сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров.

«Микроавтотубус остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. К сожалению, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла на месте », - рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Максим Блохин.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.