В Харькове будут судить подозреваемых в заказном убийстве на Салтовке

28 августа 2018 г. 14:36
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В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту заказного убийства в отношении 38-летней харьковчанки и 18-летнего товарища ее дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебное следствие установило, что в апреле текущего года женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор и драк. 

Для этого среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тысячи гривен согласился убить 46-летнего мужчину. 

Дождавшись, когда жертва заснет, злоумышленница впустила в квартиру убийцу. 

Парень нанес мужчине около 20 ударов ножом в тело, шею и голову. От полученных травм пострадавший скончался. 

Тело жертвы сообщники спрятали в подвале дома.

 Женщине инкриминируется организация умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Молодому человеку - совершение преступления, предусмотренного п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ).

 Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

 Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

 

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