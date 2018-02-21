В Харькове будут судить женщину-наркокурьера

21 февраля 2018 г. 11:49
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Прокуратура направила в  суд  обвинительный акт 25-летней харьковчанки по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, разоблачили злоумышленницу в декабре 2017 года недалеко от рынка «Барабашово», когда она делала так называемые "закладки"

"У женщины правоохранители обнаружили 9 свертков с веществом растительного происхождения,  порошкообразное вещество и" рабочие "заметки. Согласно выводам судебной экспертизы, изъятое является наркотическим средством - каннабисом и психотропным веществом" PVP ", - рассказал А. Фильчаков.

 Подозреваемая арестована и находится под стражей.

Женщине грозит наказание на срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

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