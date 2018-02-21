В Харькове будут судить женщину-наркокурьера

Прокуратура направила в суд обвинительный акт 25-летней харьковчанки по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, разоблачили злоумышленницу в декабре 2017 года недалеко от рынка «Барабашово», когда она делала так называемые "закладки"
"У женщины правоохранители обнаружили 9 свертков с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество и" рабочие "заметки. Согласно выводам судебной экспертизы, изъятое является наркотическим средством - каннабисом и психотропным веществом" PVP ", - рассказал А. Фильчаков.
Подозреваемая арестована и находится под стражей.
Женщине грозит наказание на срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.