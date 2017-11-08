В Харькове чиновница разработала схему заработка на псевдопереселенцах

08 ноября 2017 г. 17:54
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Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении одной из руководителей Управления труда и социальной защиты населения Холодногорского района города и жителя Луганской области, которые разработали схему заработка на псевдопереселенцах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщает руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, 40-летней женщине-руководителю объявлено подозрение по факту служебного подлога и предложения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 369 УК Украины), 24-летнему луганчанину - по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору).

Мужчина передал женщине копии паспортов жителей Луганской области. На их основе злоумышленники составили ряд фиктивных документов, подтверждающих факт проживания внутренне перемещенных лиц из Луганской области в Холодногорском районе города Харькова. На самом деле владельцы паспортов не меняли свое место проживания. Присвоив гражданам соответствующий статус, чиновница планировала получать денежные выплаты и пенсии, предусмотренные законом для переселенцев.

Чтобы реализовать схему, руководитель предложила "подзаработать" своей подчиненной и подделать необходимые документы. Однако сотрудница соцзащиты не захотела участвовать в незаконной схеме и обратилась в полицию.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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